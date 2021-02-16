АПЛ презентовала новый мяч от Nike

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16 Февраля 2021, 09:42,
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Состоялась презентация нового мяча английской Премьер-лиги, об этом рапортует пресс-служба турнира посредством «Инстаграма».
Модель разработана совместно с известным спортивным производителем Nike. Мяч получил название Flight. Он выполнен в сине-белых цветах, логотип спонсора изображен оранжевым цветом.
Отмечается, что этот мяч будут использовать в завершающей стадии нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.
В текущем сезоне Премьер-лиги сыграно 24 тура. Первое место с солидным отрывом от соперников занимает «Манчестер Сити» (53). На второй строчке располагается «Манчестер Юнайтед» (46), а тройку лидеров замыкает «Лестер» (46).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Апл
А это правильно менять мяч по ходу первенства??
Какой-то бесформенный он на фото. Как сдутый мяч у меня в подвале. И расцветка какая-то стремноватая, как у чемпионата третьего мира. Или так просто логотип Nike выбивается из дизайна, не знаю.