Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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АПЛ презентовала новый мяч от Nike

16 Февраля 2021, 09:42,

Состоялась презентация нового мяча английской Премьер-лиги, об этом рапортует пресс-служба турнира посредством «Инстаграма».

Модель разработана совместно с известным спортивным производителем Nike. Мяч получил название Flight. Он выполнен в сине-белых цветах, логотип спонсора изображен оранжевым цветом.

Отмечается, что этот мяч будут использовать в завершающей стадии нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.

В текущем сезоне Премьер-лиги сыграно 24 тура. Первое место с солидным отрывом от соперников занимает «Манчестер Сити» (53). На второй строчке располагается «Манчестер Юнайтед» (46), а тройку лидеров замыкает «Лестер» (46).

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Апл
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Комментарии (2)
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0
Манчестерский Иппатий
16 Февраля 2021, 10:33

А это правильно менять мяч по ходу первенства??

0
Super fanat
16 Февраля 2021, 10:30

Какой-то бесформенный он на фото. Как сдутый мяч у меня в подвале. И расцветка какая-то стремноватая, как у чемпионата третьего мира. Или так просто логотип Nike выбивается из дизайна, не знаю.

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