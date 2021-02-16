Некоторые игроки «Тоттенхэма» недовольны Моуринью

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16 Февраля 2021, 08:32,
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Некоторые футболисты лондонского «Тоттенхэма» проявляют недовольство работой наставника команды Жозе Моуринью, утверждает Daily Mail.
Источник рапортует, что игроков не устраивает отношение португальского тренера к полузащитникам Деле Алли и Гарету Бэйлу. Ранее Моуринью критически высказывался в адрес обоих футболистов.
Впрочем, руководство клуба не планирует увольнять наставника, несмотря на неудачное выступление в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. В последних пяти поединках чемпионата «Тоттенхэм» потерпел четыре поражения. Лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
Имхо, Моуриньо - единственный, кто может поднять Тоттенхэм со дна! А так им самое место на дне, согласен.