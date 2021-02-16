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Моуринью - лучший тренер XXI века по версии IFFHS

16 Февраля 2021, 08:11,

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала лучшего тренера XXI века.

Им стал португальский специалист Жозе Моуринью, известный по работе в миланском «Интере», мадридском «Реале», лондонском «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Порту». В настоящий момент он занимает пост рулевого «Тоттенхэма».

Вторую строчку в рейтинге организации занял главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв. Третью строчку разделили два специалиста - Алекс Фергюсон, который долгое время тренировал «Манчестер Юнайтед», и Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью
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Комментарии (3)
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0
Манчестерский Иппатий
16 Февраля 2021, 09:45

Во как... Век только начался, а медали и ордена уже развешали... Однако...

0
Misha_diablo_football
16 Февраля 2021, 08:57

Так так вот тут по подробнее по каким критериям Маур самый лучший....

0
Манчестерский Иппатий
16 Февраля 2021, 09:45

Кол-во трофеев с Челси, Интером и Реалом.

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