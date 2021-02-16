Моуринью - лучший тренер XXI века по версии IFFHS

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) назвала лучшего тренера XXI века.

Им стал португальский специалист Жозе Моуринью, известный по работе в миланском «Интере», мадридском «Реале», лондонском «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Порту». В настоящий момент он занимает пост рулевого «Тоттенхэма».

Вторую строчку в рейтинге организации занял главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв. Третью строчку разделили два специалиста - Алекс Фергюсон, который долгое время тренировал «Манчестер Юнайтед», и Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».