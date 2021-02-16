«Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов после победы над «Ньюкаслом»

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16 Февраля 2021, 00:54,
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«Челси» продолжает наращивать победный темп в Премьер-лиге. В матче с «Ньюкаслом» лондонцы имели ряд отличных моментов в первом тайме, Тимо Вернер дважды просто чудом не попал в створ. Счет был открыт после парированного прострела немца, когда Оливье Жиру сыграл на добивании. Вернер также записал фамилию на табло после стодневной голевой засухи, замкнув дальнюю штангу после подачи с углового. Во втором тайме гости начали играть активнее и гораздо чаще били по воротам, вот только реальной остроты не было.
Победа со счетом 2:0 вывела «Челси» на четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Жиру Оливье 31'
|(2:0) Вернер Тимо 39'
Аррисабалага Кепа • Аспиликуэта Сесар • Кристенсен Андреас • Рюдигер Антонио • Хадсон-Одои Каллум 78' ( Джеймс Рис II ( 78') • Жоржиньо II • Ковачич Матео • Алонсо Маркос • Маунт Мэйсон 70' ( Канте Н'Голо ( 70') • Вернер Тимо • Абрахам Тэмми 20' ( Жиру Оливье ( 20')
Запасные: Чилуэлл Бен • Менди Эдуар • Эмерсон Палмиери • Зума Курт • Пулишич Кристиан • Зиеш Хаким
Дарлоу Карл • Крафт Эмиль • Ласcеллс Джамал • Кларк Киран • Льюис Джамал • Уиллок Джо 79' ( Кэрролл Эндрю ( 79') • Хэйден Айзак • Шелви Джонджо • Альмирон Мигель • Гейл Дуайт 64' ( Жоэлинтон ( 64') • Сент-Максимин Аллан 72' ( Фрейзер Райан ( 72')
Запасные: Мёрфи Джейкоб • Лонгстафф Мэттью • Ритчи Мэтт • Дамметт Пол • Дубравка Мартин • Лонгстафф Шон
15 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Ньюкасл
Судейка зажал 2 пеналя - на Эбрахаме и на Вернере.
Где пропадает Хаверц - неужели нельзя его было выпустить на последние 20 минут?
Все наших - с победой!
Браво! Хорошо, уверено, так держать!!! За Вернера рад! От Кепы сегодня тоже такой игры не ожидал)))