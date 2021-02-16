Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов после победы над «Ньюкаслом»

16 Февраля 2021, 00:54,

«Челси» продолжает наращивать победный темп в Премьер-лиге. В матче с «Ньюкаслом» лондонцы имели ряд отличных моментов в первом тайме, Тимо Вернер дважды просто чудом не попал в створ. Счет был открыт после парированного прострела немца, когда Оливье Жиру сыграл на добивании. Вернер также записал фамилию на табло после стодневной голевой засухи, замкнув дальнюю штангу после подачи с углового. Во втором тайме гости начали играть активнее и гораздо чаще били по воротам, вот только реальной остроты не было.

Победа со счетом 2:0 вывела «Челси» на четвертое место.

Протокол игры  
Челси 2:0 Ньюкасл
(1:0) Жиру Оливье 31'    
(2:0) Вернер Тимо 39'    
Аррисабалага Кепа Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Хадсон-Одои Каллум   78' (Джеймс Рис II (   78') Жоржиньо II Ковачич Матео Алонсо Маркос Маунт Мэйсон   70' (Канте Н'Голо (   70') Вернер Тимо Абрахам Тэмми   20' (Жиру Оливье (   20')
Запасные: Чилуэлл Бен Менди Эдуар Эмерсон Палмиери Зума Курт Пулишич Кристиан Зиеш Хаким
Дарлоу Карл Крафт Эмиль Ласcеллс Джамал Кларк Киран Льюис Джамал Уиллок Джо   79' (Кэрролл Эндрю (   79') Хэйден Айзак Шелви Джонджо Альмирон Мигель Гейл Дуайт   64' (Жоэлинтон (   64') Сент-Максимин Аллан   72' (Фрейзер Райан (   72')
Запасные: Мёрфи Джейкоб Лонгстафф Мэттью Ритчи Мэтт Дамметт Пол Дубравка Мартин Лонгстафф Шон
15 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Ньюкасл
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Комментарии (2)
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0
Манчестерский Иппатий
16 Февраля 2021, 01:19

Судейка зажал 2 пеналя - на Эбрахаме и на Вернере.
Где пропадает Хаверц - неужели нельзя его было выпустить на последние 20 минут?
Все наших - с победой!

1
Oleg-Chelsea
16 Февраля 2021, 00:58

Браво! Хорошо, уверено, так держать!!! За Вернера рад! От Кепы сегодня тоже такой игры не ожидал)))

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