«Челси» вернулся в зону Лиги чемпионов после победы над «Ньюкаслом»

«Челси» продолжает наращивать победный темп в Премьер-лиге. В матче с «Ньюкаслом» лондонцы имели ряд отличных моментов в первом тайме, Тимо Вернер дважды просто чудом не попал в створ. Счет был открыт после парированного прострела немца, когда Оливье Жиру сыграл на добивании. Вернер также записал фамилию на табло после стодневной голевой засухи, замкнув дальнюю штангу после подачи с углового. Во втором тайме гости начали играть активнее и гораздо чаще били по воротам, вот только реальной остроты не было.

Победа со счетом 2:0 вывела «Челси» на четвертое место.