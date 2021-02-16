Вернер забил в Премьер-лиге в первый раз за 100 дней

Нападающий английского «Челси» Тимо Вернер прервал длительную безголевую серию в английской Премьер-лиге после гола в ворота «Ньюкасла» в матче 24 тура.

Немец не мог забить в АПЛ 100 дней. Последний раз он отличился 7 ноября 2020 года во встрече восьмого тура против «Шеффилд Юнайтед».

В этом сезоне Тимо Вернер провёл за «Челси» 31 матч во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть голевых передач. Немец перешёл в стан лондонской команды в июле 2020 года из «РБ Лейпцига» за 53 миллиона евро.