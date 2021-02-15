Гюндоган рассказал, что его впечатляет в Гвардиоле

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о работе с Хосепом Гвардиолой.

«Скорость, с которой он обучает команду тактическим моментам, просто впечатляет. Гвардиола мотивирован, это можно увидеть на каждой тренировке. Люди всегда говорили о том, что Пеп может тренировать один клуб максимум три года, но он доказывает обратное», - цитирует Гюндогана Goal.

Напомним, что испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, за это время он дважды выигрывал чемпионат Англии, три раза побеждал в Кубке Футбольной лиги, выигрывал Кубок Англии и два раза побеждал в Суперкубке.