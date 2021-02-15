Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Только «Манчестер Сити» набрал в 2021 году в АПЛ больше очков, чем «Вест Хэм»

15 Февраля 2021, 23:32,

После победы над «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в матче 24 тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» набрал 19 очков за 9 матчей в чемпионате в 2021 году и опередил «Лестер», набравший за этот же период 17 очков. За этот же отрезок только «Манчестер Сити» набрал большее количество баллов - 27.

После 24 туров «Вест Хэм» в АПЛ занимает четвертое место с 42 очками, отставая от лидера на 13 баллов. При этом команда Дэвида Мойеса уже набрала больше очков, чем за весь сезон 2019/2020. Тогда «Вест Хэм» занял 16-е место в таблице с 39 пунктами, расположившись всего в пяти очках от зоны вылета. Шотландский специалист возглавил клуб в середине прошлого чемпионата. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес, Апл
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