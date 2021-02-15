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Тухель: «Решили дать Кепе ещё один шанс»

15 Февраля 2021, 22:39,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал появление Кепы Аррисабалаги в стартовом составе лондонцев в матче против «Ньюкасла».

«Кепа провёл отличную игру в Кубке Англии, поэтому мы решили дать ему ещё один шанс, чтобы он почувствовал ритм и набрался уверенности», - цитирует Тухеля RouteOneFootball.

Матч между «Челси» и «Ньюкаслом» начнется сегодня, 15 февраля, в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 26-летний испанский голкипер сыграл лишь семь матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Напомним, что Кепа потерял место в стартовом составе после прихода в клуб Менди.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель, Кепа Аррисабалага
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