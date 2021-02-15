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Гюндоган: «Я работал с Гвардиолой, Клоппом и Тухелем, хочу тренировать после завершения карьеры»

15 Февраля 2021, 20:48,

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хотел бы стать тренером после завершения карьеры.

«Некоторое время назад я спрашивал у людей, как проходит процедура получения тренерской лицензии. Пока я думаю об игре в футбол, но когда-нибудь мне хотелось бы поработать тренером.

Я работал с Гвардиолой, Клоппом и Тухелем – это одни из лучших тренеров в мире, которые многому научили меня. Конечно, я хотел бы передать свои знания после завершения карьеры», - цитирует Гюндогана Goal.

Контракт 30-летнего немца с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл двадцать шесть матчей за «горожан» о всех турнирах, забил тринадцать голов и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Илкай Гюндоган
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