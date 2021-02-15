Лингард: «Я не получил шанса в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», считает, что незаслуженно не получил шанса в составе «манкунианцев».

«После карантина я вернулся в «Манчестер Юнайтед» одним из сильнейших, находился в прекрасной физической форме, но так и не получил своего шанса. Я долго ждал, много работал индивидуально и был готов помочь команде в любой момент. Трудно продолжать выкладываться на полную, когда ничего не меняется, поэтому я решил перейти в «Вест Хэм», - цитирует Лингарда BT Sport.

28-летний полузащитник сыграл пять матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил два гола.