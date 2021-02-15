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Тухель ответил, кричит ли он на футболистов

15 Февраля 2021, 14:47,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу своих методов работы.

«Тот факт, что я стараюсь быть добрым к СМИ, не означает, что я слишком стараюсь, чтобы игроки меня любили. Такого не бывает. Могу ли я накричать на игрока? Да, конечно, если это необходимо. Я могу быть эмоциональным и могу накричать, если чувствую, что нужно это сделать и удивить. Если кричать всё время, то никто не будет слушать, футболисты просто привыкнут к этому.

Нужно быть немного непредсказуемым и разумным. Для меня важно, чтобы мы построили доверительные отношения. Я не наказываю и не оскорбляю игроков перед всей командой, это неприемлемо. Но если мне нужно на что-то указать, я сделаю это перед всеми. Каждый должен уметь выдерживать критику в присутствии команды. Если же есть вопросы по поводу какого-то поведения, мы их решаем индивидуально», - сказал Тухель Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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