«Тоттенхэм» определился с будущим Моуринью

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15 Февраля 2021, 12:47,
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Португальский специалист Жозе Моуринью продолжит занимать пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», несмотря на неудачные результаты команды в последнее время.
Согласно сведениям The Athletic, боссы клуба не собираются расставаться с наставником. Также отмечается, что в трудовом соглашении между сторонами отсутствует пункт о расторжении, предусматривающий условия досрочного расставания.
Моуринью занимает пост рулевого «шпор» с ноября 2019-го года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го года.
В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ. На прошлой неделе лондонцы вылетели из Кубка Англии, уступив «Эвертону» (4:5).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
Ну и правильно ,пусть и дальше Тоттенхэм скатывается в дно таблицы ,меньше народу больше кислороду в верху таблицы)))