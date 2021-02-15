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«Тоттенхэм» определился с будущим Моуринью

15 Февраля 2021, 12:47,

Португальский специалист Жозе Моуринью продолжит занимать пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», несмотря на неудачные результаты команды в последнее время.

Согласно сведениям The Athletic, боссы клуба не собираются расставаться с наставником. Также отмечается, что в трудовом соглашении между сторонами отсутствует пункт о расторжении, предусматривающий условия досрочного расставания.

Моуринью занимает пост рулевого «шпор» с ноября 2019-го года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го года.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ. На прошлой неделе лондонцы вылетели из Кубка Англии, уступив «Эвертону» (4:5).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
15 Февраля 2021, 12:54

Ну и правильно ,пусть и дальше Тоттенхэм скатывается в дно таблицы ,меньше народу больше кислороду в верху таблицы)))

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