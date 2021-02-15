«Арсенал» предложит новый контракт Луису

Руководство лондонского «Арсенала» планирует подписать новое трудовое соглашение с бразильским защитником Давидом Луисом, об этом информирует The Independent.

Согласно данным источника, «канониры» готовы сохранить 33-летнего игрока в команде еще на один сезон. Действующий контракт между сторонами истекает в конце июня 2021-го года.

В продолжении сотрудничества с Давидом лично заинтересован наставник команды Микель Артета.

Цвета «Арсенала» Луис защищает с 2019-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бразилец сыграл 14 поединков, в которых получил желтую карточку.