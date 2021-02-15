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Европейские гранды сойдутся в борьбе за защитника «Севильи»

15 Февраля 2021, 08:59,

Защитник Жюль Кунде, правами на которого владеет «Севилья», является одной из главных трансферных целей европейских грандов на летнее трансферное окно.

Согласно информации британского издания The Sun, 22-летний французский футболист находится в сфере интересов мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Клубы поборются за игрока в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 19 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Андалусийцы намерены выручить с продажи Кунде порядка 60 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Жюль Кунде
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