Европейские гранды сойдутся в борьбе за защитника «Севильи»

Защитник Жюль Кунде, правами на которого владеет «Севилья», является одной из главных трансферных целей европейских грандов на летнее трансферное окно.

Согласно информации британского издания The Sun, 22-летний французский футболист находится в сфере интересов мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Клубы поборются за игрока в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 19 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Андалусийцы намерены выручить с продажи Кунде порядка 60 миллионов евро.