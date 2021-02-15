Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Венгер: «Ливерпуль» потерял шансы на чемпионство в АПЛ»

15 Февраля 2021, 08:21,

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Думаю, «Ливерпуль» потерял шансы на титул чемпиона Англии. «Манчестер Сити» вырвался вперед и имеет матч в запасе. За оставшееся время отыграть такой большой отрыв не получится. Не верю в это. Тем более команда Гвардиолы набрала фантастический ход», - передает слова французского специалиста beIN Sports.

«Манчестер Сити», набрав 53 балла, уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» занимает четвертое место, отставая от «горожан» на 13 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Арсен Венгер
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