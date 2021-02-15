«Реал» нашёл замену Рамосу в «Манчестер Сити»

Защитник Эмерик Лапорт, правами на которого владеет «Манчестер Сити», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Заинтересованность в услугах 26-летнего француза проявляет мадридский «Реал».

Как информирует Daily Star, «королевский» клуб рассматривает Лапорта в качестве альтернативы Серхио Рамосу, контракт с которым истекает летом 2021-го года. Скорее всего, Рамос покинет мадридский гранд и продолжит карьеру в «ПСЖ».

В текущем сезоне Эмерик принял участие в восьми поединках чемпионата Англии, в которых получил одну желтую карточку. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.