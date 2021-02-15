«Реал» нашёл замену Рамосу в «Манчестер Сити»

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15 Февраля 2021, 08:12,
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Защитник Эмерик Лапорт, правами на которого владеет «Манчестер Сити», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Заинтересованность в услугах 26-летнего француза проявляет мадридский «Реал».
Как информирует Daily Star, «королевский» клуб рассматривает Лапорта в качестве альтернативы Серхио Рамосу, контракт с которым истекает летом 2021-го года. Скорее всего, Рамос покинет мадридский гранд и продолжит карьеру в «ПСЖ».
В текущем сезоне Эмерик принял участие в восьми поединках чемпионата Англии, в которых получил одну желтую карточку. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Эмерик Лапорт, Трансферы футбола - лето 2021
а отдадут ли его? Пеп на него надеется. быстрее шейхи Стоунза продадут.