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«Реал» нашёл замену Рамосу в «Манчестер Сити»

15 Февраля 2021, 08:12,

Защитник Эмерик Лапорт, правами на которого владеет «Манчестер Сити», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере. Заинтересованность в услугах 26-летнего француза проявляет мадридский «Реал».

Как информирует Daily Star, «королевский» клуб рассматривает Лапорта в качестве альтернативы Серхио Рамосу, контракт с которым истекает летом 2021-го года. Скорее всего, Рамос покинет мадридский гранд и продолжит карьеру в «ПСЖ».

В текущем сезоне Эмерик принял участие в восьми поединках чемпионата Англии, в которых получил одну желтую карточку. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Эмерик Лапорт, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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pol-black
15 Февраля 2021, 08:49

а отдадут ли его? Пеп на него надеется. быстрее шейхи Стоунза продадут.

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