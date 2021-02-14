«Фулхэм» победил в первый раз за 16 матчей, удачно съездив к «Эвертону»

«Эвертон» встречался с «Фулхэмом» в 24-м туре чемпионата Англии и неожиданно проиграл на своем поле, уступив также по количеству ударов в целом и в створ, а также по владению мячом. Первым тайм был более событийным и богатым на моменты, а лучший - создал Шеймус Коулмэн, зарядивший в штангу метров с 20. И если «ирискам» не удалось открыть счет, то гости дважды отличились после перерыва. Ола Эйна здорово прорвался к воротам и точно прострелил на Джоша Майю, который спустя 13 минут поставил точку, добавив мяч в цель после отскока от стойки - 2:0.

«Фулхэм» победил в первый раз за 16 туров, но остался в зоне вылета, его соперник упустил шанс догнать «Ливерпуль», занимающий четвертое место.