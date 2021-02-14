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«Фулхэм» победил в первый раз за 16 матчей, удачно съездив к «Эвертону»

14 Февраля 2021, 23:57,

«Эвертон» встречался с «Фулхэмом» в 24-м туре чемпионата Англии и неожиданно проиграл на своем поле, уступив также по количеству ударов в целом и в створ, а также по владению мячом. Первым тайм был более событийным и богатым на моменты, а лучший - создал Шеймус Коулмэн, зарядивший в штангу метров с 20. И если «ирискам» не удалось открыть счет, то гости дважды отличились после перерыва. Ола Эйна здорово прорвался к воротам и точно прострелил на Джоша Майю, который спустя 13 минут поставил точку, добавив мяч в цель после отскока от стойки - 2:0.

«Фулхэм» победил в первый раз за 16 туров, но остался в зоне вылета, его соперник упустил шанс догнать «Ливерпуль», занимающий четвертое место.

Протокол игры  
Эвертон 0:2 Фулхэм
    48' Майя Джош (0:1)
    65' Майя Джош (0:2)
Ольсен Робин Коулмэн Шеймус   56' (Кин Майкл (   56'   90') Годфри Бен Холгейт Мэйсон Динь Люка Дукуре Абдулай Гомеш Андре Дэйвис Том   56' (Кинг Джошуа (   56') Сигурдссон Гильфи Родригес Хамес   68' (Бернард Дуарте (   68') Ришарлисон
Запасные: Мина Йерри Оньянго Тайлер Аллан Маркес Нкунку Нильс Виржиния Жоау Айуоби Алекс
Ареола Альфонс Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Эйна Ола Тете Кенни Рид Харрисон Лемина Марио   90' (Онома Джошуа (   90'   90') Рид Бобби Лофтус-Чик Рубен Лукмен Адемола   83' (Замбо-Ангисса Андре-Франк (   83') Майя Джош   73' (Кавалейру Иван (   73')
Запасные: Родак Марек Конголо Теренс Гектор Майкл Одои Денис Рим Тим Робинсон Энтони
14 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Фулхэм
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