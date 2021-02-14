«Фулхэм» победил в первый раз за 16 матчей, удачно съездив к «Эвертону»

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14 Февраля 2021, 23:57,
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«Эвертон» встречался с «Фулхэмом» в 24-м туре чемпионата Англии и неожиданно проиграл на своем поле, уступив также по количеству ударов в целом и в створ, а также по владению мячом. Первым тайм был более событийным и богатым на моменты, а лучший - создал Шеймус Коулмэн, зарядивший в штангу метров с 20. И если «ирискам» не удалось открыть счет, то гости дважды отличились после перерыва. Ола Эйна здорово прорвался к воротам и точно прострелил на Джоша Майю, который спустя 13 минут поставил точку, добавив мяч в цель после отскока от стойки - 2:0.
«Фулхэм» победил в первый раз за 16 туров, но остался в зоне вылета, его соперник упустил шанс догнать «Ливерпуль», занимающий четвертое место.
Протокол игры
Ольсен Робин • Коулмэн Шеймус 56' ( Кин Майкл ( 56' ) • 90'Годфри Бен • Холгейт Мэйсон • Динь Люка • Дукуре Абдулай • Гомеш Андре • Дэйвис Том 56' ( Кинг Джошуа ( 56') • Сигурдссон Гильфи • Родригес Хамес 68' ( Бернард Дуарте ( 68') • Ришарлисон
Запасные: Мина Йерри • Оньянго Тайлер • Аллан Маркес • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау • Айуоби Алекс
Ареола Альфонс • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Эйна Ола • Тете Кенни • Рид Харрисон • Лемина Марио 90' ( Онома Джошуа ( 90' ) • 90'Рид Бобби • Лофтус-Чик Рубен • Лукмен Адемола 83' ( Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 83') • Майя Джош 73' ( Кавалейру Иван ( 73')
Запасные: Родак Марек • Конголо Теренс • Гектор Майкл • Одои Денис • Рим Тим • Робинсон Энтони
14 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Фулхэм