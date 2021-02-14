Салах обратился к болельщикам «Ливерпуля»

|
14 Февраля 2021, 23:49,
|
|
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к болельщикам клуба.
«Это был сложный период для нас по многим причинам. Мы – действующие чемпионы, будем бороться до самого последнего момента. Мы не позволим случиться тому, чтобы этот сезон определили последние неудачные результаты. Могу пообещать вам это», - написал египетский нападающий в «Твиттере».
«Ливерпуль» потерпел три поражения подряд и расположился на четвертой строчке в английской Премьер-лиге, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже тринадцать зачетных баллов.
Во вторник, 16 февраля, «Ливерпуль» сыграет в гостях против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах