Салах обратился к болельщикам «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к болельщикам клуба.

«Это был сложный период для нас по многим причинам. Мы – действующие чемпионы, будем бороться до самого последнего момента. Мы не позволим случиться тому, чтобы этот сезон определили последние неудачные результаты. Могу пообещать вам это», - написал египетский нападающий в «Твиттере».

«Ливерпуль» потерпел три поражения подряд и расположился на четвертой строчке в английской Премьер-лиге, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже тринадцать зачетных баллов.

Во вторник, 16 февраля, «Ливерпуль» сыграет в гостях против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.