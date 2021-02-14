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Артета: «Сказал парням в перерыве, что счёт 0:0»

14 Февраля 2021, 22:33,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2).

«Я очень доволен результатом и игрой против такой фантастической команды, которая всеми способами усложняла нам жизнь. У «Лидса» фантастическая команда, они не бросили играть после 4:0 и доставили нам проблем.

Я сказал парням в перерыве, что счёт 0:0. Если и есть команда, которая готова играть при счёте 0:3, то это «Лидс».

Обамеянг? Нам не хватало его голов. Мы понимали, что он способен стать ключевым игроком сегодня», - цитирует Артету BBC.

После двадцати четырех туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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