Бьелса: «Артета подготовился к игре лучше, чем я»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4).

«Мы не должны были позволить забить им три гола в первом тайме, если бы мы более ответственно подошли к владению мячом, то такой ситуации не произошло бы. Во втором тайме мы забили два гола и сократили разницу в счёте, а затем пропустили четвёртый. У нас были шансы забить третий, а значит концовка встречи могла бы оказаться напряженной.

Артета подготовился к игре лучше, чем я. Мы знали, что должны делать, чтобы не позволять «Арсеналу» свободно владеть мячом, но реализовать этого не удалось», - приводит слова Бьелсы BBC Sport.