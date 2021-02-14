Обамеянг – о хет-трике в ворота «Лидса»: «Это многое значит для меня»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2) в двадцать четвертом туре чемпионата Англии. Габонец записал на свой счёт три гола.

«Я счастлив, очень счастлив. Меня радует результат, было очевидно, что нам будет очень сложно, «Лидс» никогда не сдается.

Хет-трик многое значит для меня. Я – парень, который всегда много работает, мне удалось преодолеть тяжелые времена. Хочу поблагодарить клуб и фанатов за поддержку», - цитирует Обамеянга Sky Sports.

31-летний форвард сыграл двадцать три матча за «Арсенал» в нынешнем сезоне, забил одиннадцать голов и отдал одну голевую передачу.