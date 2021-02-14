Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разобраться с «Лидсом»

14 Февраля 2021, 21:25,

«Арсенал» с «Лидсом» порадовали болельщиков атакующим футболом в матче 24-го тура Премьер-лиги. Игра почти все время шла на встречных курсах. В первом тайме «канониры» забили трижды, а на 47-й минуте и в четвертый раз. Три мяча на счет Пьера-Эмерика Обамеянга, еще один гол в активе Эктора Бельерина. Только после этого «Лидс» смог отыграть два мяча.

Победа со счетом 4:2 позволила «Арсеналу» прервать серию из трех неудач и потеснить соперника с 10-го места.

Протокол игры  
Арсенал 4:2 Лидс
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 13'    
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 41'    
(3:0) Бельерин Эктор 45'    
(4:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 47'    
    58' Стрёйк Паскаль (4:1)
    69' Кошта Элдер (4:2)
Лено Бернд Бельерин Эктор Луис Давид Габриэль дос Сантос Седрик Соареш Себальос Дани   89' (Холдинг Роб (   89') Джака Гранит Сака Букайо Эдегор Мартин   78' (Эльнени Мохамед (   78') Смит-Роу Эмил   62' (Виллиан Боргес (   62') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мари Пабло Ляказетт Александр Райан Мэтт Пепе Николя Мартинелли Габриэл Чамберс Калум
Меслье Иллан Шеклтон Джейми Эйлинг Люк Купер Лиам Алиоски Эгзиян   53' (Niall Huggins (   53') Стрёйк Паскаль   70' Рафинья Диас Даллас Стюарт Клих Матеуш   46' (Робертс Тайлер (   46') Харрисон Джек   46' (Кошта Элдер (   46') Бэмфорд Патрик
Запасные: Эрнандес Пабло Дженкинс Джек Касилья Кико Дэвис Лейф Джелхардт Джо Крессвел Чарли
14 февраля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Лидс, Пьер-Эмерик Обамеянг
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