Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разобраться с «Лидсом»

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14 Февраля 2021, 21:25,
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«Арсенал» с «Лидсом» порадовали болельщиков атакующим футболом в матче 24-го тура Премьер-лиги. Игра почти все время шла на встречных курсах. В первом тайме «канониры» забили трижды, а на 47-й минуте и в четвертый раз. Три мяча на счет Пьера-Эмерика Обамеянга, еще один гол в активе Эктора Бельерина. Только после этого «Лидс» смог отыграть два мяча.
Победа со счетом 4:2 позволила «Арсеналу» прервать серию из трех неудач и потеснить соперника с 10-го места.
Протокол игры
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 13'
|(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 41'
|(3:0) Бельерин Эктор 45'
|(4:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 47'
|58' Стрёйк Паскаль (4:1)
|69' Кошта Элдер (4:2)
Лено Бернд • Бельерин Эктор • Луис Давид • Габриэль дос Сантос • Седрик Соареш • Себальос Дани 89' ( Холдинг Роб ( 89') • Джака Гранит • Сака Букайо • Эдегор Мартин 78' ( Эльнени Мохамед ( 78') • Смит-Роу Эмил 62' ( Виллиан Боргес ( 62') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Мари Пабло • Ляказетт Александр • Райан Мэтт • Пепе Николя • Мартинелли Габриэл • Чамберс Калум
Меслье Иллан • Шеклтон Джейми • Эйлинг Люк • Купер Лиам • Алиоски Эгзиян 53' ( Niall Huggins ( 53') • Стрёйк Паскаль • 70'Рафинья Диас • Даллас Стюарт • Клих Матеуш 46' ( Робертс Тайлер ( 46') • Харрисон Джек 46' ( Кошта Элдер ( 46') • Бэмфорд Патрик
Запасные: Эрнандес Пабло • Дженкинс Джек • Касилья Кико • Дэвис Лейф • Джелхардт Джо • Крессвел Чарли
14 февраля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Лидс, Пьер-Эмерик Обамеянг