Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разобраться с «Лидсом»

«Арсенал» с «Лидсом» порадовали болельщиков атакующим футболом в матче 24-го тура Премьер-лиги. Игра почти все время шла на встречных курсах. В первом тайме «канониры» забили трижды, а на 47-й минуте и в четвертый раз. Три мяча на счет Пьера-Эмерика Обамеянга, еще один гол в активе Эктора Бельерина. Только после этого «Лидс» смог отыграть два мяча.

Победа со счетом 4:2 позволила «Арсеналу» прервать серию из трех неудач и потеснить соперника с 10-го места.