Эллардайс: «У нас были шансы победить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«У нас были шансы набрать сегодня три очка. Жаль, что Диань не забил больше одного гола, он имел много моментов.

Я доволен общей игрой команды, мы играли здорово с точки зрения тактики. Здорово, что парни не стали унывать после того, как соперник забил единственным ударом в створ в первом тайме», - приводит слова Эллардайса BBC.

После двадцати четырёх туров «Вест Бромвич» занимает девятнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отрыв от идущего последним «Шеффилд Юнайтед» составляет всего лишь два очка.