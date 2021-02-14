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Эллардайс: «У нас были шансы победить «Манчестер Юнайтед»

14 Февраля 2021, 21:00,

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«У нас были шансы набрать сегодня три очка. Жаль, что Диань не забил больше одного гола, он имел много моментов.

Я доволен общей игрой команды, мы играли здорово с точки зрения тактики. Здорово, что парни не стали унывать после того, как соперник забил единственным ударом в створ в первом тайме», - приводит слова Эллардайса BBC.

После двадцати четырёх туров «Вест Бромвич» занимает девятнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отрыв от идущего последним «Шеффилд Юнайтед» составляет всего лишь два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Бромвич, Сэм Эллардайс
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