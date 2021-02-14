Сульшер: «Мы не собираемся отдавать чемпионство «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Вест Бромвичем» (1:1).

«Мы понимали, что нас ждёт сложный матч, и соперник будет оказывать давление с первых минут. Они сразу же провели быструю атаку, которая завершилась голом. Мы должны играть гораздо лучше. Сегодня мы доставили проблем сами себе, скованно начав встречу.

Я уже говорил, что не стоит говорить о нас, как о претенденте о титул, но мы не собираемся отдавать чемпионство «Манчестер Сити», - цитирует Сульшера Sky Sports.

После двадцати четырех туров «манкунианцы» занимают второе место в АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на семь зачетных баллов, при этом «горожане» сыграли на один матч меньше.