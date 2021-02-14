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Сульшер: «Мы не собираемся отдавать чемпионство «Манчестер Сити»

14 Февраля 2021, 20:38,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча с «Вест Бромвичем» (1:1).

«Мы понимали, что нас ждёт сложный матч, и соперник будет оказывать давление с первых минут. Они сразу же провели быструю атаку, которая завершилась голом. Мы должны играть гораздо лучше. Сегодня мы доставили проблем сами себе, скованно начав встречу.

Я уже говорил, что не стоит говорить о нас, как о претенденте о титул, но мы не собираемся отдавать чемпионство «Манчестер Сити», - цитирует Сульшера Sky Sports.

После двадцати четырех туров «манкунианцы» занимают второе место в АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на семь зачетных баллов, при этом «горожане» сыграли на один матч меньше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
14 Февраля 2021, 21:47

для этого нужно выигрывать хотя бы у Бромвичей )))

0
ингерман
14 Февраля 2021, 21:15

Я уже говорил, что не стоит говорить о нас, как о претенденте о титул, но мы не собираемся отдавать чемпионство «Манчестер Сити», - цитирует Сульшера Sky Sports.
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ай эти мумушники такие непонятные.. что фуцболисты шо тренера и што ихнея болельщики-глоры.. )))

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snk6565
14 Февраля 2021, 21:08

О чем он говорит??...выпуская с бараньим упорством на поле бразильское бревно и унылого французика и придумывая под это одному ему понятные схемы...вместо того, чтобы играть в футбол с вполне понятной, да и рабочей схемой...пора уже, наконец, создавать конкуренцию на место в составе и показать этим "любимчикам", что незаменимых нет

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