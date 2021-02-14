«Манчестер Юнайтед» сенсационно потерял очки в матче с «Вест Бромвичем»

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14 Февраля 2021, 19:12,
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«Манчестер Юнайтед» в двадцать четвёртом туре английской Премьер-лиги играл в гостях у «Вест Бромвича».
Уже на второй минуте встречи хозяева открыли счёт, забитым голом отметился Диане. «Манкунианцы» под самый занавес первого тайма восстановили равенство, мяч на свой счёт записал Бруну Фернандеш. Во втором тайме команды обменялись опасными моментами, но голов забито больше не было.
Таким образом, отставание «манкунианцев» от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже семь очков, при этом «горожане» имеют ещё одну игру в запасе. «Вест Бромвич» же по-прежнему располагается на предпоследней строчке в АПЛ.
|(1:0) Диань Мбайе 2'
|44' Фернандеш Бруну (1:1)
Джонстон Сэм • Пелтьер Ли 46' ( Ферлонг Дарнелл ( 46') • Аджайи Олувасемилого • Бартли Кайл • 61'Таунсед Конор • Йокушлу Окай 67' ( Ливермор Джейк ( 67') • Снодграсс Роберт 85' 87' ( Филлипс Мэтт ( 87') • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • 79'Галлахер Конор • 37'Перейра Матеус • Диань Мбайе 89'
Запасные: Сойерс Ромен • Робсон-Кану Хэл • Баттон Дэвид • Робинсон Каллум • Ахерн-Грант Карлан • О'Ши Дара
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Мактоминай Скотт • Фред Сантос 79' ( Ван де Бек Донни ( 79') • Рэшфорд Маркус • Фернандеш Бруну • Марсьяль Антони 66' ( Гринвуд Мэйсон ( 66') • Кавани Эдинсон
Запасные: Уильямс Брендон • Байи Эрик • Джеймс Дэниэл • Матич Неманья • Теллес Алекс • Туанзебе Аксел • Хендерсон Дин
14 февраля. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Бромвич
пока Марс и Рэш с кислыми мордами так и будут ходить по полю...ксати.что у рэшфорда за мода началась в одиночку пол команды обыгрывать стараться?пока такая защита и Дехеа в воротах,скорее всего думающий о новом контракте..вообщем остаться бы нам в зоне ЛЧ-уже задача кажется тяжелой(((
Шеффилду проиграли, Вест бром ничья. Прогресс есть)