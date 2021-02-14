«Манчестер Юнайтед» сенсационно потерял очки в матче с «Вест Бромвичем»

«Манчестер Юнайтед» в двадцать четвёртом туре английской Премьер-лиги играл в гостях у «Вест Бромвича».

Уже на второй минуте встречи хозяева открыли счёт, забитым голом отметился Диане. «Манкунианцы» под самый занавес первого тайма восстановили равенство, мяч на свой счёт записал Бруну Фернандеш. Во втором тайме команды обменялись опасными моментами, но голов забито больше не было.

Таким образом, отставание «манкунианцев» от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже семь очков, при этом «горожане» имеют ещё одну игру в запасе. «Вест Бромвич» же по-прежнему располагается на предпоследней строчке в АПЛ.