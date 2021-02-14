Эдегор впервые выйдет в стартовом составе «Арсенала»

|
14 Февраля 2021, 18:45,
|
|
Сегодня, 14 февраля, «Арсенал» принимает «Лидс» в рамках двадцать четвертого тура чемпионата Англии.
В стартовом составе «канониров» впервые появится норвежский полузащитник Мартин Эдегор, арендованный у мадридского «Реала». Впервые за долгое время с первых минут на поле выйдет и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.
22-летний Эдегор принял участие в двух матчах «Арсенала», в обоих случаях полузащитник выходил на замену. Арендное соглашение Эдегора рассчитано до конца сезона, права выкупа не предусмотрено.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Мартин Эдегор