Эдегор впервые выйдет в стартовом составе «Арсенала»

Сегодня, 14 февраля, «Арсенал» принимает «Лидс» в рамках двадцать четвертого тура чемпионата Англии.

В стартовом составе «канониров» впервые появится норвежский полузащитник Мартин Эдегор, арендованный у мадридского «Реала». Впервые за долгое время с первых минут на поле выйдет и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

22-летний Эдегор принял участие в двух матчах «Арсенала», в обоих случаях полузащитник выходил на замену. Арендное соглашение Эдегора рассчитано до конца сезона, права выкупа не предусмотрено.