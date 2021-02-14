«Вулверхэмтон» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и обогнал своего прямого конкурента

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14 Февраля 2021, 17:16,
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В рамках двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле принимал «Вулверхэмптон».
Уже на 25-й минуте Ингс после передачи Армстронга открыл счёт. В самом начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Саутгемптона», который уверенно реализовал Невеш. Гости продолжили атаковать и на 66-й минуте вышли вперёд после точно удара Нету. «Саутгемптон» имел шансы сравнять счёт в концовке матча, но страж ворот «Вулверхэмптона» был надежен. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
Победа позволила «Вулверхэмптону» подняться на двенадцатое место, «Саутгемптон» опустился на тринадцатую строчку.
|(1:0) Ингс Дэнни 25'
|53' Невеш Рубен (1:1)
|66' Нету Педру (1:2)
Маккарти Алекс • Уокер-Питерс Кайл 72' ( Салису Мохаммед ( 72') • Беднарек Ян • 61'Вестергор Янник • Бертранд Райан • Ромеу Ориоль • 17'Уорд-Праус Джеймс • Армстронг Стюарт 69' ( Адамс Че ( 69') • Минамино Такуми 62' ( Дженепо Мусса ( 62') • Редмонд Натан • Ингс Дэнни
Запасные: Стивенс Джек • Н'Лундулу Даниэл • Телла Нейтан • Чауке Кгагело • Уоттс Калеб • Форстер Фрейзер
Патрисиу Руй • Дендонкер Леандер • Коди Конор • Саисс Ромен • 54'Семеду Нелсон • Невеш Рубен • Моутинью Жоау • Хонни Кастро 69' ( Марсал Фернандо ( 69') • Траоре Адама • Виллиан Жозе 89' ( Силва Фабио ( 89') • Нету Педру 90' 90' ( Килман Макс ( 90')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган • Хувер Ки-Джана • Отасоуи Оуэн • Аит-Нури Раян • Витинью II • Радди Джон
14 февраля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Саутгемптон, Вулверхэмптон