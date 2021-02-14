«Вулверхэмтон» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и обогнал своего прямого конкурента

В рамках двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле принимал «Вулверхэмптон».

Уже на 25-й минуте Ингс после передачи Армстронга открыл счёт. В самом начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Саутгемптона», который уверенно реализовал Невеш. Гости продолжили атаковать и на 66-й минуте вышли вперёд после точно удара Нету. «Саутгемптон» имел шансы сравнять счёт в концовке матча, но страж ворот «Вулверхэмптона» был надежен. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Победа позволила «Вулверхэмптону» подняться на двенадцатое место, «Саутгемптон» опустился на тринадцатую строчку.