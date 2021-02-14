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«Вулверхэмтон» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и обогнал своего прямого конкурента

14 Февраля 2021, 17:16,

В рамках двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле принимал «Вулверхэмптон».

Уже на 25-й минуте Ингс после передачи Армстронга открыл счёт. В самом начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Саутгемптона», который уверенно реализовал Невеш. Гости продолжили атаковать и на 66-й минуте вышли вперёд после точно удара Нету. «Саутгемптон» имел шансы сравнять счёт в концовке матча, но страж ворот «Вулверхэмптона» был надежен. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Победа позволила «Вулверхэмптону» подняться на двенадцатое место, «Саутгемптон» опустился на тринадцатую строчку.

 
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
(1:0) Ингс Дэнни 25'    
    53' Невеш Рубен (1:1)
    66' Нету Педру (1:2)
Маккарти Алекс Уокер-Питерс Кайл   72' (Салису Мохаммед (   72') Беднарек Ян   61' Вестергор Янник Бертранд Райан Ромеу Ориоль   17' Уорд-Праус Джеймс Армстронг Стюарт   69' (Адамс Че (   69') Минамино Такуми   62' (Дженепо Мусса (   62') Редмонд Натан Ингс Дэнни
Запасные: Стивенс Джек Н'Лундулу Даниэл Телла Нейтан Чауке Кгагело Уоттс Калеб Форстер Фрейзер
Патрисиу Руй Дендонкер Леандер Коди Конор Саисс Ромен   54' Семеду Нелсон Невеш Рубен Моутинью Жоау Хонни Кастро   69' (Марсал Фернандо (   69') Траоре Адама Виллиан Жозе   89' (Силва Фабио (   89') Нету Педру   90'   90' (Килман Макс (   90')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган Хувер Ки-Джана Отасоуи Оуэн Аит-Нури Раян Витинью II Радди Джон
14 февраля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Саутгемптон, Вулверхэмптон
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