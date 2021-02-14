​Рангник рассказал, как отказал «Челси» до приглашения Тухеля

Известный немецкий тренер Ральф Рангник рассказал о звонке из «Челси» до того, как команду возглавил Томас Тухель.

«Переговоры с «Челси»? Я сказал им: «Я хотел бы приехать и поработать с вами, но я не тот, кто будет работать четыре месяца. Я не временный тренер», - рассказал Рангник The Times.

«Готов ли я поработать в Премьер-лиге? Это должно быть что-то особенное. Это зависит от клуба, в частности от того, захотят ли они работать с немецким тренером», - высказался Ральф, который ранее тренировал только в родной Германии.

Напомним, в январе «Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда из-за неудовлетворительных результатов. Через несколько дней команду возглавил Томас Тухель.