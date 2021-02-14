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​Линекер отреагировал на призывы уволить Клоппа

14 Февраля 2021, 15:50,

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на появившиеся призывы уволить Юргена Клоппа с должности главного тренера «Ливерпуля».

«Вопрос к меньшинству фанатов «Ливерпуля», которые призывают отправить Клоппа в отставку: вы совсем с ума сошли?» - написал Линекер на своей страничке в Twitter.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл три последних матча Премьер-лиги, чего ранее при Клоппе не происходило. В последний раз такую серию мерсисайдцы выдавали ещё под руководством Брендана Роджерса осенью 2014 года.

Юрген Клопп занимает тренерский мостик в «Ливерпуле» с осени 2015 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Гари Линекер
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14 Февраля 2021, 16:30

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