​Линекер отреагировал на призывы уволить Клоппа

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на появившиеся призывы уволить Юргена Клоппа с должности главного тренера «Ливерпуля».

«Вопрос к меньшинству фанатов «Ливерпуля», которые призывают отправить Клоппа в отставку: вы совсем с ума сошли?» - написал Линекер на своей страничке в Twitter.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл три последних матча Премьер-лиги, чего ранее при Клоппе не происходило. В последний раз такую серию мерсисайдцы выдавали ещё под руководством Брендана Роджерса осенью 2014 года.

Юрген Клопп занимает тренерский мостик в «Ливерпуле» с осени 2015 года.