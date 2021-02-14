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​Артета оценил шансы «Арсенала» пробиться в еврокубки

14 Февраля 2021, 13:34,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу ситуации своей команды. На текущий момент «канониры» занимают только одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Прежде всего, мы должны значительно улучшить наше положение в Премьер-лиге. Для этого нам нужно выиграть много матчей. Сколько именно, будет зависеть от наших конкурентов, потому что на данный момент не всё в наших руках.

Нам нужно попасть в еврокубки, но всё меняется очень быстро. Если бы мы выиграли два последних матча, то я бы сказал, что у нас есть шансы попасть как в Лигу чемпионов, так и в Лигу Европы. Теперь всё будет зависеть от того, насколько стабильными мы будем», - цитирует Артету Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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