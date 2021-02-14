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​Гвардиола: «У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе и Неймара, поэтому мы должны действовать как команда»

14 Февраля 2021, 13:28,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу своей команды.

«У нас нет футболистов, которые могут выигрывать матчи в одиночку. У нас нет Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе или Неймара. Поэтому мы должны действовать как одна команда», - приводит слова Гвардиолы talkSPORT.

«Гюндоган? Я более чем доволен его игрой. В прошлом месяце его признали лучшим футболистом Премьер-лиги. Если он продолжит в таком же духе, то завоюет эту награду снова», - поделился мнением наставник «горожан».

Напомним, в субботу вечером «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 3:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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