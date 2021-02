Чужие среди своих: Звёзды чемпионата Англии, признававшиеся в любви к конкурентам

Судьбы футболистов складываются по-разному. Бывает так, что игрок становится где-то знаковой фигурой, хотя в детстве болел за принципиального соперника своего клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало несколько таких историй среди действующих футболистов английской Премьер-лиги.

Слухи регулярно связывают Гарри Кейна с другими клубами и лигами, хотя несколько лет назад форвард говорил, что покинет «Тоттенхэм» только в одном случае – если перестанет быть нужен клубу. По собственной воле оставлять расположение «шпор» Кейн не планирует – настолько сильна его любовь к клубу. Впрочем, в детстве Гарри был поклонником другого представителя северного Лондона, а именно «Арсенала». Прежде чем оказаться в «Тоттенхэме», Кейн даже занимался в академии «канониров».

