Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Чужие среди своих: Звёзды чемпионата Англии, признававшиеся в любви к конкурентам

14 Февраля 2021, 13:04,

Судьбы футболистов складываются по-разному. Бывает так, что игрок становится где-то знаковой фигурой, хотя в детстве болел за принципиального соперника своего клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало несколько таких историй среди действующих футболистов английской Премьер-лиги.

Гарри Кейн

Слухи регулярно связывают Гарри Кейна с другими клубами и лигами, хотя несколько лет назад форвард говорил, что покинет «Тоттенхэм» только в одном случае – если перестанет быть нужен клубу. По собственной воле оставлять расположение «шпор» Кейн не планирует – настолько сильна его любовь к клубу. Впрочем, в детстве Гарри был поклонником другого представителя северного Лондона, а именно «Арсенала». Прежде чем оказаться в «Тоттенхэме», Кейн даже занимался в академии «канониров».

 

Кевин де Брёйне

Кевин де Брёйне входит в число лучших футболистов чемпионата Англии на сегодняшний день. Талант бельгийца неоспорим, его радиоуправляемые передачи – это нечто особенное, что неоднократно помогало «Манчестер Сити» взломать даже самую эшелонированную оборону противника.

До «Манчестер Сити» в Англии де Брёйне пытался заиграть в «Челси», однако в детстве Кевин болел вообще за другой клуб Премьер-лиги. Этим клубом был «Ливерпуль». Де Брёйне спал под одеялом с эмблемой мерсисайдского клуба, а одним из его любимых футболистов был Майкл Оуэн. Детская любовь де Брёйне к «Ливерпулю» связана с тем, что за мерсисайдцев болела часть его семьи из Англии.

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Гарет Бэйл

У Гарета Бэйла не клеятся дела в «Тоттенхэме», куда он возвращался из «Реала» для реанимации своей карьеры. Между прочим, в детские годы Бэйл, как и его одноклубник Гарри Кейн, относился к поклонникам «Арсенала». Несколько лет назад валлиец рассказывал, что был в восторге от таких игроков «канониров», как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп. Впрочем, имя в Европе Бэйл себе сделал в другом лондонском клубе.

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Рахим Стерлинг

В ситуации с Рахимом Стерлингом всё довольно запутано. Болельщики «Ливерпуля» называют Стерлинга предателем за переход в «Манчестер Сити», считая, что футболистом при принятии решения двигали деньги, а не ценности. При этом как-то Рахим рассказывал, что в детстве был болельщиком «Манчестер Юнайтед».

Экс-фанат «Манчестер Юнайтед», воспитанник «Ливерпуля» и звезда «Манчестер Сити». Удивительный треугольник, не правда ли?

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Поль Погба

Поль Погба – ещё один бывший поклонник «Арсенала» в нашем списке. Понять полузащитника можно, ведь он является французом, а в года его юности в составе «канониров» зажигали такие футболисты из Франции, как Тьерри Анри, Патрик Виейра и Робер Пирес. Славная была команда на «Хайбери». Впрочем, в шестнадцать лет Погба оказался не в академии «Арсенала», а в академии «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Поль Погба, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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1
Misha_diablo_football
14 Февраля 2021, 13:12

На перекрёстке веков лучшими клубами АПЛ являлись МЮ Арсенал и с тяжелой натяжкой Ливерпуль и вот отсюда такая любовь к ним....

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