Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сульшер готов посадить де Хеа на скамейку

14 Февраля 2021, 11:34,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу позиции вратаря в его команде. В последнее время Давид де Хеа допускает много результативных ошибок и сталкивается с критикой. На неделе в кубковой игре против «Вест Хэма» в воротах «красных дьяволов» действовал Дин Хендерсон, который не пропустил.

«Конечно, мне становится всё сложнее и сложнее оставлять Хендерсона в запасе. Потому что всякий раз, когда он выходит на поле, он играет хорошо. Речь идёт о том, что вы даёте команде здесь и сейчас, будь то вратарь, левый защитник, правый защитник, левый вингер или правый вингер. Вся команда знает, что они должны показывать хорошую игру, чтобы быть в составе.

Я бы сказал, что сейчас у нас есть по крайней мере два игрока на каждой позиции, которые считают себя первым выбором. Позиция вратаря в этом плане ничем не отличается от других», - цитирует Сульшера Goal.com.

Судя по всему, Сульшер готов посадить Давида де Хеа на скамейку запасных.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола