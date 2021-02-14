​Сульшер готов посадить де Хеа на скамейку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу позиции вратаря в его команде. В последнее время Давид де Хеа допускает много результативных ошибок и сталкивается с критикой. На неделе в кубковой игре против «Вест Хэма» в воротах «красных дьяволов» действовал Дин Хендерсон, который не пропустил.

«Конечно, мне становится всё сложнее и сложнее оставлять Хендерсона в запасе. Потому что всякий раз, когда он выходит на поле, он играет хорошо. Речь идёт о том, что вы даёте команде здесь и сейчас, будь то вратарь, левый защитник, правый защитник, левый вингер или правый вингер. Вся команда знает, что они должны показывать хорошую игру, чтобы быть в составе.

Я бы сказал, что сейчас у нас есть по крайней мере два игрока на каждой позиции, которые считают себя первым выбором. Позиция вратаря в этом плане ничем не отличается от других», - цитирует Сульшера Goal.com.

Судя по всему, Сульшер готов посадить Давида де Хеа на скамейку запасных.