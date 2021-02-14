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​Гвардиола: «Ливерпуль» не изменился»

14 Февраля 2021, 11:27,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласился с Юргеном Клоппом, который заявил, что его команда не участвует в чемпионской гонке Премьер-лиги.

«Ливерпулю» нужно, чтобы мы проигрывали, но, конечно, у них сохраняются шансы. «Ливерпуль» не изменился – это та же команда, с которой мы встречались в последние годы. Разница в том, что в штрафной площади они стали не такими безжалостными при реализации. Бывают моменты, когда вам нужно создавать больше, чем раньше, чтобы забивать.

Футбол – это настроение, чувство. Иногда это не тактика. «Ливерпуль» сохраняет качество – они не снижают прессинг и всегда создают больше, чем соперник. Как зрителю мне нравится смотреть матчи «Ливерпуля», - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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