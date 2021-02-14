​Сабалета: «Манчестер Сити» - идеальный вариант для Месси»

Экс-игрок «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Пабло Сабалета высказался о будущем Лионеля Месси.

«Если Месси решит покинуть «Барселону» и захочет поиграть в лучшей лиге, ему нужно испытать себя в АПЛ. Это должно его заинтересовать, ведь каждый игрок, которого я знаю, спрашивал меня о чемпионате Англии. Думаю, для Лео было бы огромным удовольствием попробовать себя в английском футболе после стольких лет в Ла Лиге.

«Манчестер Сити» предлагает Месси идеальные условия. Он очень хорошо знает Гвардиолу, он знает спортивного и исполнительного директоров, а также Серхио Агуэро. Уход из «Барселоны» будет для Лео серьёзным решением, но в таком случае ему лучше было бы перейти в клуб, где у него есть знакомые.

Уверен, такие клубы, как «ПСЖ» и «Ювентус» тоже будут заинтересованы в Месси, но «Манчестер Сити» был бы для Лео идеальным вариантом после «Барселоны», - рассказал Сабалета The Mirror.