Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сульшер: «Не беру советов у Фергюсона»

14 Февраля 2021, 10:51,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил о том, что он не берёт советов у сэра Алекса Фергюсона.

«На меня повлиял сэр Алекс за те пятнадцать лет, на протяжении которых мы работали вместе, но мы разные личности. Я управляю командой так, как считаю правильным – я не беру ни у кого советов.

Мне нравилось работать с Фергюсоном и, очевидно, я многому у него научился. Но мы давно не общались. Я не спрашивал у него, как мне лучше сыграть или о чём-то ещё», - приводит слова Сульшера Goal.com.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в 2013 году под руководством Фергюсона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола