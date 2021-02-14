​Сульшер: «Не беру советов у Фергюсона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил о том, что он не берёт советов у сэра Алекса Фергюсона.

«На меня повлиял сэр Алекс за те пятнадцать лет, на протяжении которых мы работали вместе, но мы разные личности. Я управляю командой так, как считаю правильным – я не беру ни у кого советов.

Мне нравилось работать с Фергюсоном и, очевидно, я многому у него научился. Но мы давно не общались. Я не спрашивал у него, как мне лучше сыграть или о чём-то ещё», - приводит слова Сульшера Goal.com.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в 2013 году под руководством Фергюсона.