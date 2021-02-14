​Мойес: «Фергюсон попросил передать лучшие пожелания Лингарду»

|
14 Февраля 2021, 09:38,
|
|
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался по поводу зимнего новичка команды Джесси Лингарда, арендованного у «Манчестер Юнайтед».
«Я вспоминаю, как в своё время пригласил в «Эвертон» Фила Невилла. Он отличался особым менталитетом, и это дало нам какое-то преимущество. Надеюсь, с Лингардом будет также. Он здесь недавно, но я уже общался с Алексом Фергюсоном, и он попросил меня передать Джесси лучшие пожелания.
Сэр Алекс помнит Лингарда ещё ребёнком. Это показывает интерес Фергюсона ко всем его молодым футболистам, ко всем его командам и ко всем его клубам», - цитирует Мойеса Goal.com.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Вест Хэм, Алекс Фергюсон, Дэвид Мойес, Джесси Лингард