​Мойес: «Фергюсон попросил передать лучшие пожелания Лингарду»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался по поводу зимнего новичка команды Джесси Лингарда, арендованного у «Манчестер Юнайтед».

«Я вспоминаю, как в своё время пригласил в «Эвертон» Фила Невилла. Он отличался особым менталитетом, и это дало нам какое-то преимущество. Надеюсь, с Лингардом будет также. Он здесь недавно, но я уже общался с Алексом Фергюсоном, и он попросил меня передать Джесси лучшие пожелания.

Сэр Алекс помнит Лингарда ещё ребёнком. Это показывает интерес Фергюсона ко всем его молодым футболистам, ко всем его командам и ко всем его клубам», - цитирует Мойеса Goal.com.