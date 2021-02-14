​«Челси» продолжает платить Лэмпарду по 75 тысяч в неделю

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14 Февраля 2021, 09:19,
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В январе Фрэнк Лэмпард покинул тренерское кресло в «Челси» на фоне неудовлетворительных результатов. Тем не менее, лондонский клуб продолжает платить молодому тренеру зарплату в размере 75 тысяч фунтов (около 85 тысяч евро) в неделю, сообщает The Sun.
Лэмпард будет оставаться на контракте с «Челси» до конца июня и будет получать выплаты, если до того момента не решит трудоустроиться в другом месте.
Напомним, новым главным тренером «пенсионеров» стал Томас Тухель, который в конце декабря был уволен из «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард