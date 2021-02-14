​«Челси» продолжает платить Лэмпарду по 75 тысяч в неделю

В январе Фрэнк Лэмпард покинул тренерское кресло в «Челси» на фоне неудовлетворительных результатов. Тем не менее, лондонский клуб продолжает платить молодому тренеру зарплату в размере 75 тысяч фунтов (около 85 тысяч евро) в неделю, сообщает The Sun.

Лэмпард будет оставаться на контракте с «Челси» до конца июня и будет получать выплаты, если до того момента не решит трудоустроиться в другом месте.

Напомним, новым главным тренером «пенсионеров» стал Томас Тухель, который в конце декабря был уволен из «ПСЖ».

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