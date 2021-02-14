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​Моуринью – о тренерах: «Мы не сумасшедшие»

14 Февраля 2021, 00:42,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу того факта, что Деле Алли и Гарет Бэйл получают мало игрового времени.

«Хорошие футболисты, находящиеся в хорошей форме, которые могут и готовы играть, всегда приветствуются. Мы, тренеры, иногда можем принимать ошибочные решения, но мы не сумасшедшие. Если у игрока есть потенциал и условия для выхода на поле, никто из нас не говорит: «Я не хочу, чтобы этот футболист помогал команде».

Есть ли у Алли и Бэйла качества? Да, есть, и мы это знаем. Если он будут находиться в хорошей форме, хорошо чувствовать себя физически и морально, то добро пожаловать. Команде нужны все», - цитирует Моуринью Evening Standard.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарет Бэйл, Деле Алли
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