​Моуринью – о тренерах: «Мы не сумасшедшие»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу того факта, что Деле Алли и Гарет Бэйл получают мало игрового времени.

«Хорошие футболисты, находящиеся в хорошей форме, которые могут и готовы играть, всегда приветствуются. Мы, тренеры, иногда можем принимать ошибочные решения, но мы не сумасшедшие. Если у игрока есть потенциал и условия для выхода на поле, никто из нас не говорит: «Я не хочу, чтобы этот футболист помогал команде».

Есть ли у Алли и Бэйла качества? Да, есть, и мы это знаем. Если он будут находиться в хорошей форме, хорошо чувствовать себя физически и морально, то добро пожаловать. Команде нужны все», - цитирует Моуринью Evening Standard.