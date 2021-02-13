Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Венгер рассказал, почему Варди не перешёл в «Арсенал»

13 Февраля 2021, 22:44,

Бывший рулевой лондонского «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил, как клуб пытался подписать Джейми Варди после чемпионского сезона «Лестера».

«Тогда мы предложили Варди много денег. Но «Лестер» выиграл чемпионат, и ныне покойный владелец клуба Вишай Шривадданапрабха не хотел терять Варди. Они тогда предложили ему длительный контракт и примерно такие же деньги, какие предлагали мы, если не больше…» - сказал Венгер beIN Sports.

«Вписался бы Варди в систему игры того «Арсенала»? Да, ведь мы много владели мячом у чужой штрафной, а Джейми здорово находит пространство», - добавил француз.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Арсен Венгер, Лестер, Джейми Варди
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
​«Барселона» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
​«Барселона» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола