​Венгер рассказал, почему Варди не перешёл в «Арсенал»

Бывший рулевой лондонского «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил, как клуб пытался подписать Джейми Варди после чемпионского сезона «Лестера».

«Тогда мы предложили Варди много денег. Но «Лестер» выиграл чемпионат, и ныне покойный владелец клуба Вишай Шривадданапрабха не хотел терять Варди. Они тогда предложили ему длительный контракт и примерно такие же деньги, какие предлагали мы, если не больше…» - сказал Венгер beIN Sports.

«Вписался бы Варди в систему игры того «Арсенала»? Да, ведь мы много владели мячом у чужой штрафной, а Джейми здорово находит пространство», - добавил француз.