​Клопп признал поражение «Ливерпуля» в чемпионской гонке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Лестера» со счётом 1:3 ответил на вопрос о чемпионской гонке.

- «Ливерпуль» потерял надежды на титул Премьер-лиги?

- Да. Я не думаю, что мы сможем отыграть это отставание в этом сезоне, если говорить честно, - цитирует Клоппа сайт Sky Sports.

Отметим, что по итогам тура «Ливерпуль» может откатиться в таблице за пределы лигочемпионской четвёртки.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт во вторник, шестнадцатого февраля. В Будапеште команда Юргена Клоппа сразится с «РБ Лейпцигом» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.