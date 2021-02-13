​Клопп признал поражение «Ливерпуля» в чемпионской гонке

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13 Февраля 2021, 20:33,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Лестера» со счётом 1:3 ответил на вопрос о чемпионской гонке.
- «Ливерпуль» потерял надежды на титул Премьер-лиги?
- Да. Я не думаю, что мы сможем отыграть это отставание в этом сезоне, если говорить честно, - цитирует Клоппа сайт Sky Sports.
Отметим, что по итогам тура «Ливерпуль» может откатиться в таблице за пределы лигочемпионской четвёртки.
Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт во вторник, шестнадцатого февраля. В Будапеште команда Юргена Клоппа сразится с «РБ Лейпцигом» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль