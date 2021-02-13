Рой Кин завёл страницу в Instagram – 889 тысяч подписчиков и ни одной подписки

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин тоже решил начать вести страничку в Instagram. На первой фотографии Кин запечатлён со своей собакой, которую в подписи он назвал лучшим другом.

Рой Кин сделал первую публикацию почти сутки назад. За это время на экс-игрока «красных дьяволов» подписались уже 889 тысяч человек. При этом сам Кин ещё ни на кого не подписался.

Напомним, что Кин повесил бутсы на гвоздь в 2006 году. Последним клубом в его карьере стал «Селтик», где Рой провёл полгода после двенадцати с половиной сезонов в стане «Манчестер Юнайтед».