Рой Кин завёл страницу в Instagram – 889 тысяч подписчиков и ни одной подписки

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13 Февраля 2021, 19:22,
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Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин тоже решил начать вести страничку в Instagram. На первой фотографии Кин запечатлён со своей собакой, которую в подписи он назвал лучшим другом.
Рой Кин сделал первую публикацию почти сутки назад. За это время на экс-игрока «красных дьяволов» подписались уже 889 тысяч человек. При этом сам Кин ещё ни на кого не подписался.
Напомним, что Кин повесил бутсы на гвоздь в 2006 году. Последним клубом в его карьере стал «Селтик», где Рой провёл полгода после двенадцати с половиной сезонов в стане «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Рой Кин