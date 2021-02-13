​Клопп дал комментарий после третьего поражения подряд

В субботу «Ливерпуль» проиграл третий матч чемпионата Англии кряду, уступив «Лестеру» на выезде с результатом 1:3. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп дал комментарий после неудачного результата.

«Мы должны были побеждать. Мы показывали хороший футбол, владели мячом, вывели «Лестер» из игры и были лучшими. Мы забили гол, могли и должны были забивать больше. А дальше был пенальти, штрафной, офсайд, не офсайд, гол… Это оказало влияние.

В ситуации с первым пропущенным голом мне кажется, что был офсайд. «Вне игры» находились три игрока «Лестера», но было принято другое решение. Второй гол, очевидно, это недоразумение. В таких ситуациях игроки должны кричать, но я никого не слышал, что не так уж и круто. Третий гол мне не понравился, мы слишком раскрылись. Я не могу этого принять.

Вот и всё. На протяжении 75 минут мы показывали выдающийся футбол, но затем мы проиграли 1:3. Это говорит о сложной ситуации, в которой мы находимся», - рассказал Клопп BBC.