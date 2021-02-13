Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Ирония судьбы: «Ливерпуль» проиграл три матча АПЛ кряду впервые со времён Роджерса в клубе

13 Февраля 2021, 17:43,

В субботу вечером «Ливерпуль» огорчил своих поклонников, проиграв в гостях у «Лестера» с результатом 1:3. Команда Юргена Клоппа проиграла третий матч чемпионата Англии подряд. В последний раз с «красными» такое случалось в далёком ноябре 2014-го года. Любопытно, что тогда мерсисайдцев возглавлял Брендан Роджерс, который ныне и нанёс им это поражение в качестве рулевого «лис». Вот уж ирония судьбы.

По итогам двадцать четвёртого игрового дня «Ливерпуль» рискует потерять место в четвёрке. Впереди у команды Юргена Клоппа игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Лестер, Брендан Роджерс
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