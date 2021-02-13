Зидан: «Желаю Бэйлу всего наилучшего»

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13 Февраля 2021, 17:36,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу Гарета Бэйла. Валлиец ныне выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды. В последнее время в прессе много пишут о проблемах игрока в отношениях с Жозе Моуринью.
«Как тренер я желаю Бэйлу всего наилучшего. Не знаю, что у него произошло с Жозе Моуринью. Надеюсь, у Гарета всё в порядке, как и у всех футболистов «Реала», - приводит AS слова Зидана с пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Гарет Бэйл принял участие только в шести матчах «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге. В них валлиец провёл на поле 230 минут и забил один гол.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Зинедин Зидан, Гарет Бэйл