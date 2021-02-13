Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»

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13 Февраля 2021, 17:24,
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На 24-й тур АПЛ выпало сразу два центральных матча. Футбольный вечер украсит противостояние «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», ну а в данном отчёте мы расскажем про дневную встречу «Лестера» и «Ливерпуля».
|67' Салах Мохамед (0:1)
|(1:1) Мэддисон Джеймс 80'
|(2:1) Варди Джейми 81'
|(3:1) Барнс Харви 85'
Отпустив «Манчестер Сити» в отрыв, «Лестер» и «Ливерпуль», скорее всего, обрекли себя на борьбу за места ниже первого. Для «лисов» попадание в Лигу чемпионов будет успехом, учитывая не самый крупный статус клуба. Да, «Лестер» завоёвывал пять лет назад чемпионство, но в качестве супертопа он пока что не рассматривается, в отличие от «Ливерпуля». Правда, сейчас у «красных» масштабный кризис после блестящего прошлого сезона в Английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы проиграли в трёх последних домашних матчах чемпионата Англии, но с «Лестером» они встречались в гостях. И этот матч был трёхсотым для Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля».
Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «красных», которые извлекли из него ноль забитых голов. А ещё первый тайм стал соревнованием Салаха, Фирмино и Варди в плане того, кто из них больше моментов не реализует. Салах с Варди в итоге к перерыву стали победителями этого сомнительного конкурса, загубив по три шанса. Салах не использовал пару выходов один на один и пальнул далековато от правой девятки с подбора после углового. Варди перекинул ворота хитрым парашютом, пробил головой в руки Алиссону с подачи Барнса и сотряс перекладину, выйдя один на один с вратарём благодаря пасу пяткой Мэддисона. Что касается Фирмино, то он дважды проиграл ближний бой Шмейхелю. За пять минут до конца основного времени тайма Робертсон ударил в дальний угол с левого полуфланга, рикошет от Амарти привёл к угловому. Также стоит отметить эпизод с падением Салаха в чужой штрафной на 21-й минуте. Энтони Тэйлор не назначил тогда пенальти, хотя Барнс вообще-то зацепил Салаха по ногам.
Первая половина второго тайма не явила коренных перемен в игре. «Ливерпуль» продолжал монотонно давить на своего соперника, зарабатывать стандарты, навешивать. На 56-й минуте ворота «Лестера» спасла перекладина – в неё после рикошета от игрока хозяев прилетел мяч, пущенный со штрафного Александером-Арнольдом. А спустя десять минут Трент отдал предголевой пас, то есть «красные» всё же наколдовали путь к чужим воротам. Александер-Арнольд подхватил мяч после своего же заблокированного удара и поделился снарядом с Фирмино, который филигранно откатил Салаху. На этот раз точность не подвела Мохамеда, и мяч оказался в левом углу рядом со штангой (0:1).
«Ливерпуль» не кинулся добивать своего соперника, а зря. «Лисы» получили импульс для хода вперёд и развернули счёт на табло в обратную сторону. Ближе к 80-й минуте Тьяго сфолил против Барнса в районе боковой линии своей штрафной. После проверки ВАР Тэйлор не стал назначать пенальти – впрочем, хозяевам хватило и штрафного. То ли Мэддисон напрямую со стандарта отправил мяч в правый нижний угол, то ли Амарти, закрывавший обзор Алиссону, чуть подкорректировал этот мяч ногой. Снова в дело вступил ВАР, и оказалось, что Амарти не пересёк линию офсайда, а потому гол был засчитан (1:1). Дальше – больше. Тилеманс сделал заброс со своей половины на подступы к чужой штрафной, дебютировавший за «Ливерпуль» Кабак и чудивший в прошлом туре Алиссон пошли на мяч вдвоём и курьёзно подарили его Варди, который без нервов отправил сферу в полностью пустой створ (2:1). Ну и вдобавок Барнс реализовал выход один на один по левому полуфлангу после потери Салаха в центре поля (3:1).
«Лестер», большую часть матча проведший в окопах на своей половине поля, в нужный момент разобрал «Ливерпуль» за несколько минут, взял реванш за крупное поражение в первом круге, одержал волевую победу и обогнал «красных» уже на шесть очков. Мерсисайдцы получили такой привет от своего бывшего главного тренера Брендана Роджерса – он впервые добился виктории над «Ливерпулем» в качестве наставника «Лестера». А у команды Юргена Клоппа продолжается плохой отрезок, и всё для него весьма тревожно.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Ливерпуль, Лестер, Апл, Чемпионат Англии, английская
Не, ну оборона - понятно, но что с атакой? Родить из такой кучи моментов аж целый гол. Так не годится. Впереди еще и Лейпциг. Тревожно. Пора просыпаться! Иначе будет капец всему.
Проблеск гениальности от Фирмино - это был тот самый Ливерпуль, который как-бы и подзабывать стали. Остальное - беспорядочные, хаотичные передачи ради передач, владение ради владения, фактически игра без чужих ворот и "откровения" у ворот своих - к этому начинаем как-бы и привыкать...(
Когда же этот кошмар закончится?! Уже 10 травмированных! Даже новенький защ из чемпионшипа умудрился получить травму... Просто проклятие какое то...
И что за привычка пропускать голы пачками за несколько минут?!
Такими темпами и в ЛЧ можно запросто пролететь на следующий сезон
Раньше хоть традиционно январь хромали, а сейчас плавно перетекли на февраль. А ведь в конце декабря были на первом месте...
Надеюсь Клопп найдет выход из ситуации! А жмотское руководсто наконец поймет что нужно качественно вкладывать в команду!
До 79-й минуты у меня не было сомнений в том, что "Ливерпуль" одержит победу - гости полностью контролировали игру. Но Алькантара с Трентом решили взять в "коробочку" Барнса, и это привело к голу со штрафного. Дальше - НЕсыгранность Кабака и Беккера привела ко второму голу. И - наконец - позиционная ошибка турка привела к третьему голу. Выводы: 1) новобранец "Ливерпуля" провалил свой дебют, 2) оборона у "Ливерпуля" сейчас - самое слабое звено, 3) в Испании после каждого матча определяют "Короля матча" - сегодня это звание заслужил Барнс - вот такие ребята должны играть в "Ливерпуле" - уровень "Лестера" этот футболист уже перерос!
Уровень Лестера перерос... Это ж насколько самонадеянным, напыщенным глором нужно быть, чтобы подобное написать? А, может, он и уровень Ливерпуля, при всём уважении к команде, перерос?
>>вот такие ребята должны играть в "Ливерпуле" - уровень "Лестера" этот футболист уже перерос
Аж чето бомбануло немножко...
ай..
тучи над кл0пом сгустились
бит второй раз таракан
хворост радостно хряпнул
без закуси...
водки граненый стыкан.. )))
Старый чудак на букву "м". Радуешься за свою голубую луну? Ничего, история все расставит по своим местам рано или поздно. Искусственные проекты заглохнут, а истинные топы - вернутся на свои места во главе таблицы.
ай.. искусственные проекты - сильно сказано.. а ты умный.. пешы ышо.. )))
Надо хозяевам ЛИВЕРПУЛЯ делать трансферы.Команду пора обновлять.