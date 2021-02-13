Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»

На 24-й тур АПЛ выпало сразу два центральных матча. Футбольный вечер украсит противостояние «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», ну а в данном отчёте мы расскажем про дневную встречу «Лестера» и «Ливерпуля».

Отпустив «Манчестер Сити» в отрыв, «Лестер» и «Ливерпуль», скорее всего, обрекли себя на борьбу за места ниже первого. Для «лисов» попадание в Лигу чемпионов будет успехом, учитывая не самый крупный статус клуба. Да, «Лестер» завоёвывал пять лет назад чемпионство, но в качестве супертопа он пока что не рассматривается, в отличие от «Ливерпуля». Правда, сейчас у «красных» масштабный кризис после блестящего прошлого сезона в Английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы проиграли в трёх последних домашних матчах чемпионата Англии, но с «Лестером» они встречались в гостях. И этот матч был трёхсотым для Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля».

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Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «красных», которые извлекли из него ноль забитых голов. А ещё первый тайм стал соревнованием Салаха, Фирмино и Варди в плане того, кто из них больше моментов не реализует. Салах с Варди в итоге к перерыву стали победителями этого сомнительного конкурса, загубив по три шанса. Салах не использовал пару выходов один на один и пальнул далековато от правой девятки с подбора после углового. Варди перекинул ворота хитрым парашютом, пробил головой в руки Алиссону с подачи Барнса и сотряс перекладину, выйдя один на один с вратарём благодаря пасу пяткой Мэддисона. Что касается Фирмино, то он дважды проиграл ближний бой Шмейхелю. За пять минут до конца основного времени тайма Робертсон ударил в дальний угол с левого полуфланга, рикошет от Амарти привёл к угловому. Также стоит отметить эпизод с падением Салаха в чужой штрафной на 21-й минуте. Энтони Тэйлор не назначил тогда пенальти, хотя Барнс вообще-то зацепил Салаха по ногам.

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Первая половина второго тайма не явила коренных перемен в игре. «Ливерпуль» продолжал монотонно давить на своего соперника, зарабатывать стандарты, навешивать. На 56-й минуте ворота «Лестера» спасла перекладина – в неё после рикошета от игрока хозяев прилетел мяч, пущенный со штрафного Александером-Арнольдом. А спустя десять минут Трент отдал предголевой пас, то есть «красные» всё же наколдовали путь к чужим воротам. Александер-Арнольд подхватил мяч после своего же заблокированного удара и поделился снарядом с Фирмино, который филигранно откатил Салаху. На этот раз точность не подвела Мохамеда, и мяч оказался в левом углу рядом со штангой (0:1).

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«Ливерпуль» не кинулся добивать своего соперника, а зря. «Лисы» получили импульс для хода вперёд и развернули счёт на табло в обратную сторону. Ближе к 80-й минуте Тьяго сфолил против Барнса в районе боковой линии своей штрафной. После проверки ВАР Тэйлор не стал назначать пенальти – впрочем, хозяевам хватило и штрафного. То ли Мэддисон напрямую со стандарта отправил мяч в правый нижний угол, то ли Амарти, закрывавший обзор Алиссону, чуть подкорректировал этот мяч ногой. Снова в дело вступил ВАР, и оказалось, что Амарти не пересёк линию офсайда, а потому гол был засчитан (1:1). Дальше – больше. Тилеманс сделал заброс со своей половины на подступы к чужой штрафной, дебютировавший за «Ливерпуль» Кабак и чудивший в прошлом туре Алиссон пошли на мяч вдвоём и курьёзно подарили его Варди, который без нервов отправил сферу в полностью пустой створ (2:1). Ну и вдобавок Барнс реализовал выход один на один по левому полуфлангу после потери Салаха в центре поля (3:1).

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«Лестер», большую часть матча проведший в окопах на своей половине поля, в нужный момент разобрал «Ливерпуль» за несколько минут, взял реванш за крупное поражение в первом круге, одержал волевую победу и обогнал «красных» уже на шесть очков. Мерсисайдцы получили такой привет от своего бывшего главного тренера Брендана Роджерса – он впервые добился виктории над «Ливерпулем» в качестве наставника «Лестера». А у команды Юргена Клоппа продолжается плохой отрезок, и всё для него весьма тревожно.

Кирилл Иванцов