Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»

13 Февраля 2021, 17:24,

На 24-й тур АПЛ выпало сразу два центральных матча. Футбольный вечер украсит противостояние «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», ну а в данном отчёте мы расскажем про дневную встречу «Лестера» и «Ливерпуля».

Протокол игры  
Лестер 3:1 Ливерпуль
    67' Салах Мохамед (0:1)
(1:1) Мэддисон Джеймс 80'    
(2:1) Варди Джейми 81'    
(3:1) Барнс Харви 85'    
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль Эванс Джонни   43' Сёюнджю Чаглар Рикарду Перейра II Ндиди Уилфред Олбрайтон Марк   74' (Перес Айосе (   74' Менди Нампалис   90') Тилеманс Юри   87' (Чодури Хамза (   87') Мэддисон Джеймс Барнс Харви Варди Джейми
Запасные: Фухс Кристиан Ихеаначо Келечи Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл Юндер Дженгиз Томас Люк Уорд Дэнни II
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Кабак Озан   71' Хендерсон Джордан Робертсон Эндрю Милнер Джеймс   17' (Тьяго Алькантара (   17') Вейналдум Джорджиньо   87' (Шакири Джердан (   87') Джонс Кёртис   24'   75' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   75') Салах Мохамед Фирмино Роберто Мане Садио
Запасные: Кларксон Лейтон Филлипс Натаниэль Уильямс Неко Уильямс Рис III Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель
13 февраля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

Отпустив «Манчестер Сити» в отрыв, «Лестер» и «Ливерпуль», скорее всего, обрекли себя на борьбу за места ниже первого. Для «лисов» попадание в Лигу чемпионов будет успехом, учитывая не самый крупный статус клуба. Да, «Лестер» завоёвывал пять лет назад чемпионство, но в качестве супертопа он пока что не рассматривается, в отличие от «Ливерпуля». Правда, сейчас у «красных» масштабный кризис после блестящего прошлого сезона в Английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы проиграли в трёх последних домашних матчах чемпионата Англии, но с «Лестером» они встречались в гостях. И этот матч был трёхсотым для Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля».

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Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом «красных», которые извлекли из него ноль забитых голов. А ещё первый тайм стал соревнованием Салаха, Фирмино и Варди в плане того, кто из них больше моментов не реализует. Салах с Варди в итоге к перерыву стали победителями этого сомнительного конкурса, загубив по три шанса. Салах не использовал пару выходов один на один и пальнул далековато от правой девятки с подбора после углового. Варди перекинул ворота хитрым парашютом, пробил головой в руки Алиссону с подачи Барнса и сотряс перекладину, выйдя один на один с вратарём благодаря пасу пяткой Мэддисона. Что касается Фирмино, то он дважды проиграл ближний бой Шмейхелю. За пять минут до конца основного времени тайма Робертсон ударил в дальний угол с левого полуфланга, рикошет от Амарти привёл к угловому. Также стоит отметить эпизод с падением Салаха в чужой штрафной на 21-й минуте. Энтони Тэйлор не назначил тогда пенальти, хотя Барнс вообще-то зацепил Салаха по ногам.

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Первая половина второго тайма не явила коренных перемен в игре. «Ливерпуль» продолжал монотонно давить на своего соперника, зарабатывать стандарты, навешивать. На 56-й минуте ворота «Лестера» спасла перекладина – в неё после рикошета от игрока хозяев прилетел мяч, пущенный со штрафного Александером-Арнольдом. А спустя десять минут Трент отдал предголевой пас, то есть «красные» всё же наколдовали путь к чужим воротам. Александер-Арнольд подхватил мяч после своего же заблокированного удара и поделился снарядом с Фирмино, который филигранно откатил Салаху. На этот раз точность не подвела Мохамеда, и мяч оказался в левом углу рядом со штангой (0:1).

Embed from Getty Images

«Ливерпуль» не кинулся добивать своего соперника, а зря. «Лисы» получили импульс для хода вперёд и развернули счёт на табло в обратную сторону. Ближе к 80-й минуте Тьяго сфолил против Барнса в районе боковой линии своей штрафной. После проверки ВАР Тэйлор не стал назначать пенальти – впрочем, хозяевам хватило и штрафного. То ли Мэддисон напрямую со стандарта отправил мяч в правый нижний угол, то ли Амарти, закрывавший обзор Алиссону, чуть подкорректировал этот мяч ногой. Снова в дело вступил ВАР, и оказалось, что Амарти не пересёк линию офсайда, а потому гол был засчитан (1:1). Дальше – больше. Тилеманс сделал заброс со своей половины на подступы к чужой штрафной, дебютировавший за «Ливерпуль» Кабак и чудивший в прошлом туре Алиссон пошли на мяч вдвоём и курьёзно подарили его Варди, который без нервов отправил сферу в полностью пустой створ (2:1). Ну и вдобавок Барнс реализовал выход один на один по левому полуфлангу после потери Салаха в центре поля (3:1).

Embed from Getty Images

«Лестер», большую часть матча проведший в окопах на своей половине поля, в нужный момент разобрал «Ливерпуль» за несколько минут, взял реванш за крупное поражение в первом круге, одержал волевую победу и обогнал «красных» уже на шесть очков. Мерсисайдцы получили такой привет от своего бывшего главного тренера Брендана Роджерса – он впервые добился виктории над «Ливерпулем» в качестве наставника «Лестера». А у команды Юргена Клоппа продолжается плохой отрезок, и всё для него весьма тревожно.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Ливерпуль, Лестер, Апл, Чемпионат Англии, английская
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Комментарии (10)
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0
CELTIC FROST
13 Февраля 2021, 18:05

Не, ну оборона - понятно, но что с атакой? Родить из такой кучи моментов аж целый гол. Так не годится. Впереди еще и Лейпциг. Тревожно. Пора просыпаться! Иначе будет капец всему.

3
Tytus
13 Февраля 2021, 17:46

Проблеск гениальности от Фирмино - это был тот самый Ливерпуль, который как-бы и подзабывать стали. Остальное - беспорядочные, хаотичные передачи ради передач, владение ради владения, фактически игра без чужих ворот и "откровения" у ворот своих - к этому начинаем как-бы и привыкать...(

0
KING KENNI
13 Февраля 2021, 17:41

Когда же этот кошмар закончится?! Уже 10 травмированных! Даже новенький защ из чемпионшипа умудрился получить травму... Просто проклятие какое то...
И что за привычка пропускать голы пачками за несколько минут?!
Такими темпами и в ЛЧ можно запросто пролететь на следующий сезон
Раньше хоть традиционно январь хромали, а сейчас плавно перетекли на февраль. А ведь в конце декабря были на первом месте...
Надеюсь Клопп найдет выход из ситуации! А жмотское руководсто наконец поймет что нужно качественно вкладывать в команду!

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0
redwhite1959
13 Февраля 2021, 17:35

До 79-й минуты у меня не было сомнений в том, что "Ливерпуль" одержит победу - гости полностью контролировали игру. Но Алькантара с Трентом решили взять в "коробочку" Барнса, и это привело к голу со штрафного. Дальше - НЕсыгранность Кабака и Беккера привела ко второму голу. И - наконец - позиционная ошибка турка привела к третьему голу. Выводы: 1) новобранец "Ливерпуля" провалил свой дебют, 2) оборона у "Ливерпуля" сейчас - самое слабое звено, 3) в Испании после каждого матча определяют "Короля матча" - сегодня это звание заслужил Барнс - вот такие ребята должны играть в "Ливерпуле" - уровень "Лестера" этот футболист уже перерос!

2
Oscar2
13 Февраля 2021, 17:59

Уровень Лестера перерос... Это ж насколько самонадеянным, напыщенным глором нужно быть, чтобы подобное написать? А, может, он и уровень Ливерпуля, при всём уважении к команде, перерос?

3
noname_344
13 Февраля 2021, 17:55

>>вот такие ребята должны играть в "Ливерпуле" - уровень "Лестера" этот футболист уже перерос
Аж чето бомбануло немножко...

1
ингерман
13 Февраля 2021, 17:32

ай..
тучи над кл0пом сгустились
бит второй раз таракан
хворост радостно хряпнул
без закуси...
водки граненый стыкан.. )))

0
CELTIC FROST
13 Февраля 2021, 18:03

Старый чудак на букву "м". Радуешься за свою голубую луну? Ничего, история все расставит по своим местам рано или поздно. Искусственные проекты заглохнут, а истинные топы - вернутся на свои места во главе таблицы.

0
ингерман
13 Февраля 2021, 18:07

ай.. искусственные проекты - сильно сказано.. а ты умный.. пешы ышо.. )))

2
andi
13 Февраля 2021, 17:26

Надо хозяевам ЛИВЕРПУЛЯ делать трансферы.Команду пора обновлять.

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