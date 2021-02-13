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Клопп проводит 300-й матч на посту главного тренера «Ливерпуля»

13 Февраля 2021, 15:50,

В эти минуты в Лестере проходит поединок 24-го тура чемпионата Англии между местной одноименной командой и «Ливерпулем». Пока счет не открыт - 0:0.

Эта игра стала для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа юбилейной. Немецкий специалист проводит 300-й матч у руля «Ливерпуля».

Текстовая трансляция матча «Лестер» - «Ливерпуль» доступна на «Евро-Футбол.ру».

После 23 туров «лисы» набрали 43 очка и занимают третью позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Мерсисайдцы с 40 очками находятся на четвертом месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Лестер, Юрген Клопп
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