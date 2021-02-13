«Лестер» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч

|
13 Февраля 2021, 14:59,
|
|
Тренерские штабы «Лестера» и «Ливерпуля» определились со стартовыми составами команд на поединок 24-го тура английской Премьер-лиги.
«Лестер»: Шмейхель, Амарти, Сёюнджю, Эванс, Тилеманс, Олбрайтон, Перейра, Ндиди, Барнс, Мэддисон, Варди.
«Ливерпуль»: Алиссон, Кабак, Робертсон, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Милнер, Салах, Мане, Фирмино.
Матч состоится в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» в субботу, 13-го февраля. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
После 23 туров «Лестер» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 40 баллами располагается на четвертой позиции.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Лестер