«Ливерпуль» нацелился на полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии»

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13 Февраля 2021, 12:39,
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Хавбек менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги. Об этом информирует Kicker.
По данным источника, заинтересованность в услугах 23-летнего полузащитника проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Нойхауса в качестве замены Джорджиньо Вейналдума. Голландец может покинуть команду в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Нойхаус принял участие в 19 встречах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с менхенгладбахцами истекает летом 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Флориан Нойхаус