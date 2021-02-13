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«Манчестер Юнайтед» не определился с будущим Кавани

13 Февраля 2021, 11:14,

«Манчестер Юнайтед» еще не принял окончательного решения относительно будущего уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, об этом сообщает Manchester Evening News.

«Красные дьяволы» пока раздумывают на тем, стоит ли предлагать новое трудовое соглашение возрастному бомбардиру. Напомним, что действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2021-го года.

На «Олд Траффорд» Эдинсон перебрался на правах свободного агента. До этого уругваец на протяжении семи сезонов защищал цвета «ПСЖ».

В текущем розыгрыше АПЛ форвард провел 16 поединков, записав на свой счет шесть голов и два ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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0
Манкунианец76
13 Февраля 2021, 11:33

да че тут думать то?Если прикинуть,у нас только два футболиста играют стабильно хорошо-Бруно и Эдисон...

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